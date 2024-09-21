В Краснодарском крае украинские дроны атаковали Тихорецкий район, эвакуирован поселок

После прилета БПЛА началась «детонация взрывоопасных предметов», пояснил губернатор КондратьевНочью Тихорецкий район подвергся атаке украинских беспилотников, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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