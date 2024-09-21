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  • cto talykova
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В Краснодарском крае украинские дроны атаковали Тихорецкий район, эвакуирован поселок

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