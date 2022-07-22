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Бывший лидер партии Зеленского Разумков предложил воровать российский газ из трубопроводов, чтобы пережить зиму

Бывший лидер партии Зеленского Разумков предложил воровать российский газ из трубопроводов, чтобы пережить зиму

Он указал, что гражданам Украины нужно приготовиться мерзнуть в своих домах этой зимойЭкс-спикер Верховной рады Украины, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев должен соблюдать свои обязательства по транзиту российского газа в Европу и одновременно конфисковывать часть топлива в собственные хранилища.

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