Бывший лидер партии Зеленского Разумков предложил воровать российский газ из трубопроводов, чтобы пережить зиму

Он указал, что гражданам Украины нужно приготовиться мерзнуть в своих домах этой зимойЭкс-спикер Верховной рады Украины, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев должен соблюдать свои обязательства по транзиту российского газа в Европу и одновременно конфисковывать часть топлива в собственные хранилища.
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