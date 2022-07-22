Бывший лидер партии Зеленского Разумков предложил воровать российский газ из трубопроводов, чтобы пережить зиму

Он указал, что гражданам Украины нужно приготовиться мерзнуть в своих домах этой зимойЭкс-спикер Верховной рады Украины, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев должен соблюдать свои обязательства по транзиту российского газа в Европу и одновременно конфисковывать часть топлива в собственные хранилища.