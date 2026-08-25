Тревожные дети и выгоревшие учителя: почему школа теряет общий язык с поколениями

В конце августа школа традиционно оказывается в центре общественного внимания. Родители покупают форму и канцтовары, дети пытаются продлить последние дни каникул, а педагоги возвращаются к расписаниям, планеркам и бесконечным организационным задачам.
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