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Тревожные дети и выгоревшие учителя: почему школа теряет общий язык с поколениями

Тревожные дети и выгоревшие учителя: почему школа теряет общий язык с поколениями

В конце августа школа традиционно оказывается в центре общественного внимания. Родители покупают форму и канцтовары, дети пытаются продлить последние дни каникул, а педагоги возвращаются к расписаниям, планеркам и бесконечным организационным задачам.

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