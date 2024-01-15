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Проект «Педагогические династии России»

Проект «Педагогические династии России»

Проект «Педагогические династии России» дает возможность познакомиться с историей российского учительства на примере представителей разных поколений преподавателей, посвятивших свою жизнь служению педагогике – обучению и воспитанию детей и молодежи.

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