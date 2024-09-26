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5koleso.ru

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Без запчастей не останемся: турки откроют в России центр комплектующих для европейских грузовиков

Без запчастей не останемся: турки откроют в России центр комплектующих для европейских грузовиков

Об этом стало известно в ходе проходящего в Казани форума производителей запчастей. Генеральный директор крупной турецкой компании-дистрибьютора и производителя запчастей KCS «Кочасланлар» Мурат Турхан рассказал, что в столице Татарстана планируется открыть логистический центр «с полным ассортиментом запасных частей для грузового автотранспорта европейских марок».

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