Без запчастей не останемся: турки откроют в России центр комплектующих для европейских грузовиков

Об этом стало известно в ходе проходящего в Казани форума производителей запчастей. Генеральный директор крупной турецкой компании-дистрибьютора и производителя запчастей KCS «Кочасланлар» Мурат Турхан рассказал, что в столице Татарстана планируется открыть логистический центр «с полным ассортиментом запасных частей для грузового автотранспорта европейских марок».