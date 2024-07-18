Алтайский студент получил большой срок за отправку лекарств террористам

Молодой человек проведет много лет в колонии строгого режима В Алтайском крае осудили 20-летнего жителя за помощь террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, сообщает региональная ФСБ.
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