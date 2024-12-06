Инвестор откроет детский сад в Войковском районе

В Войковском районе город выставил на торги нежилое помещение площадью около 400 квадратных метров. Как сообщила пресс-служба Департамента по конкурентной политике города Москвы, победитель аукциона сможет открыть в нем дошкольное образовательное учреждение по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год».
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