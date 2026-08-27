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SPLETNIK

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"Не нужно идеализировать то время". Дизайнер и мать Даши Малыгиной Женя Малыгина рассказала, как выживала в 1990-е

"Не нужно идеализировать то время". Дизайнер и мать Даши Малыгиной Женя Малыгина рассказала, как выживала в 1990-е

Основательница бренда одежды Pirosmani и мать модели Даши Малыгиной Женя Малыгина рассказала в соцсетях, как жила в 1990-е годы в Санкт-Петербурге и почему не нужно романтизировать то время.

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