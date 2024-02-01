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Боррель: Венгрия не стала блокировать роста поставок оружия Евросоюза Украине

Боррель: Венгрия не стала блокировать роста поставок оружия Евросоюза Украине

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать роста поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира.

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