Боррель: Венгрия не стала блокировать роста поставок оружия Евросоюза Украине

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать роста поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира.
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