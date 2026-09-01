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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Листунова о пропуске Евро из-за отказа в визе: «Пережила все это абсолютно спокойно. Сложно пережить те «качели», когда ты едешь, потом не едешь, но я справилась»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова  рассказала, что спокойно перенесла пропуск чемпионата Европы в Хорватии.

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