Фонтанка

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День города завершился конкурсом фейерверков, деревьям не повезло

День города завершился конкурсом фейерверков, деревьям не повезло

Заполненная Дворцовая набережная встречала под музыку конкурсные выступления Фестиваля огня. Пока из динамиков неслась песня Rise like a Phoenix, с которой Кончита Вурст побеждала на «Евровидении», горожане штурмовали деревья, чтобы лучше видеть.

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