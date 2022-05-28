День города завершился конкурсом фейерверков, деревьям не повезло

Заполненная Дворцовая набережная встречала под музыку конкурсные выступления Фестиваля огня. Пока из динамиков неслась песня Rise like a Phoenix, с которой Кончита Вурст побеждала на «Евровидении», горожане штурмовали деревья, чтобы лучше видеть.