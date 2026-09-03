Воронежский губернатор улучшил позицию в медиарейтинге глав регионов ЦФО

Глава Воронежской области Александр Гусев по итогам августа 2026 года занял 7-ю строчку в медиарейтинге глав регионов Центрального федерального округа, который традиционно возглавляют мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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