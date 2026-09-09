"Мы потеряли 10 млрд рублей прибыли": глава Агросоюза рассказал о проблемах аграриев Алтая

Александр Чеботаев — о падении рентабельности сельского хозяйства, будущем зерновых и почему региону нельзя соглашаться на низкие цены на продукцию Аграрный рынок Алтайского края в 2026 году сталкивается с серьезными вызовами: снижается рентабельность производства, растут затраты, а прибыль все больше перераспределяется от производителей сырья к переработчикам и торговле.
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