"Мы потеряли 10 млрд рублей прибыли": глава Агросоюза рассказал о проблемах аграриев Алтая

Александр Чеботаев — о падении рентабельности сельского хозяйства, будущем зерновых и почему региону нельзя соглашаться на низкие цены на продукцию Аграрный рынок Алтайского края в 2026 году сталкивается с серьезными вызовами: снижается рентабельность производства, растут затраты, а прибыль все больше перераспределяется от производителей сырья к переработчикам и торговле.