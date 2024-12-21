ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ? НЕТ, ПРОСТО ЧЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА СССР

Лариса Шемисова Конечно кое что и правда, но только кое что, уж не знаю сколько получал 1 ый секретарь обкома партии, но его дети учились в нашей школе, жена там же работала учительницей начальных классов и до сих пор его все вспоминают с благодарностью ( даже про дороги, что проложены в области многие проложены при нём) и звание почётного гражданина города ему дали в 90-х. Зато нынешние губернаторы один хлеще другого. Он был созидатель, а нынешние в лучшем случае нейтральные, а большинстве случаев - разрушители воры. Да ладно, что некоторые отдыхали в элитных местах, а другие то где? Все отдыхали и нормально. Деревни не коммунисты разрушили, а цивилизация, чем лучше техника, тем меньше народа должны её обслуживать, а что ещё в деревне делать то.

Людмила Лиханова АФтар очень хитро написал...вроде бы похваливал время от времени (это на виду) а в тиши, как бы незаметно пытается втолковать нам, неразумным, что все тогда было намного хуже и кильки в томате и ....так далее. Знаете как спрятать листик чтобы он не бросался в глаза: спрятать его в лесу. Так и в этом опусе спрятана, якобы не навязчиво, мыслишка, что не нужно вспоминать то хорошее, что было в СССР и что плохого было больше. ТАК ЧТО ЧИТАЙТЕ ТАКИЕ СТАТЕЙКИ И ПОМНИТЕ: СЕЙЧАС ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАБОТАЮТ НАШИ ВРАГИ, ПРЕКРАСНО ВЛАДЕЮЩИЕ НЛП. Поэтому включайте моЗги и всегда спрашивайте себя: КОМУ НУЖНА ТАКАЯ СТАТЬЯ И ЕЕ ВЫВОД , СМОТРИТЕ ПОД ПОД КРИТИЧЕСКИМ УГЛОМ. ВСЕГДА ПОМНИТЕ: В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА УЖЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ. ВОТ ЭТО - ГЛАВНОЕ. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ - МЕЛОЧИ О КОТОРЫХ СО ВРЕМЕНЕМ ЗАБУДЕМ И ДАЖЕ БУДЕМ СМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ.