Призер конкурса Всероссийского слета студенческих отрядов рассказал о своем пути к успеху

С 10 по 12 ноября Казань принимала Всероссийский слёт студенческих отрядов. За три дня участники слёта прошли через конкурсы профессионального мастерства #ТрудКрут, Спартакиаду, Творческий фестиваль, Интеллектуальный баттл "IQ СТО", развлекательную, образовательную и экскурсионную программы.
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