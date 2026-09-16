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Почему в году 365 дней? Простое объяснение для детей

Почему в году 365 дней? Простое объяснение для детей

В году 365 дней, потому что примерно столько времени Земле требуется, чтобы один раз облететь вокруг Солнца.

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