Китай запустил подземную «супербатарею» на 700 МВт — воздух закачивают на глубину 1 км. Расчётный КПД превышает 70%

Энергия хранится под давлением более 130 атмосфер, а тепло от сжатия воздуха сохраняется для повторного использования при выработке электричества Китай завершил полный запуск двух энергоблоков второй очереди хранилища сжатого воздуха Huaneng Jintan в провинции Цзянсу.