Китай запустил подземную «супербатарею» на 700 МВт — воздух закачивают на глубину 1 км. Расчётный КПД превышает 70%

Энергия хранится под давлением более 130 атмосфер, а тепло от сжатия воздуха сохраняется для повторного использования при выработке электричества Китай завершил полный запуск двух энергоблоков второй очереди хранилища сжатого воздуха Huaneng Jintan в провинции Цзянсу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым