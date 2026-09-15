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Китай запустил подземную «супербатарею» на 700 МВт — воздух закачивают на глубину 1 км. Расчётный КПД превышает 70%

Китай запустил подземную «супербатарею» на 700 МВт — воздух закачивают на глубину 1 км. Расчётный КПД превышает 70%

Энергия хранится под давлением более 130 атмосфер, а тепло от сжатия воздуха сохраняется для повторного использования при выработке электричества Китай завершил полный запуск двух энергоблоков второй очереди хранилища сжатого воздуха Huaneng Jintan в провинции Цзянсу.

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