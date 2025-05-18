В «Спартаке» объяснили, почему Абена и Мартинс не сыграют против «Крыльев Советов»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему футболисты красно-белых Миенти Абена и Кристофер Мартинс не сыграют против самарских «Крыльев Советов» в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги.
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