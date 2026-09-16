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Мировое обозрение

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Берлин хотел большего: Чем закончились переговоры Писториуса и Хегсета

Берлин хотел большего: Чем закончились переговоры Писториуса и Хегсета

Первая личная встреча министра обороны Германии Бориса Писториуса с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне завершилась подписанием лишь необязывающего документа о сотрудничестве.

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