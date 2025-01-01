"Я в курсе обысков, но мне плохо с сердцем". Миллионы для уборщицы: опальное дело главврача Суровцевой продолжает разгораться

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Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Во-первых , единая тарифная сетка для всей России , для всех врачей . И никаких министерств областных , централизация нужна все-таки , иначе самоуправство местных удельных князьков не победить - укоротить ручонки им надо !!! Хамство поражает - безнаказанность полная , никто им не указ , никого не боятся ! Расстрел ну просто просится , может хоть меньше станет желающих воровать
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3 час.
людмила михайлик
Не понятно,как можно перечислять такие деньги,кругом жулики
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2 час.
ВВ
Валентина Власова
Давно нужно перенять китайский опыт-расстрел за гос.хищения.Если этого не будет-так и будет сплошное воровство.Какой позор этим тварям- врачам,вредителям!!!
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54 мин.

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