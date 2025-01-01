"Я в курсе обысков, но мне плохо с сердцем". Миллионы для уборщицы: опальное дело главврача Суровцевой продолжает разгораться

Лш

Лариса шумбасова

Во-первых , единая тарифная сетка для всей России , для всех врачей . И никаких министерств областных , централизация нужна все-таки , иначе самоуправство местных удельных князьков не победить - укоротить ручонки им надо !!! Хамство поражает - безнаказанность полная , никто им не указ , никого не боятся ! Расстрел ну просто просится , может хоть меньше станет желающих воровать