«Война тупоконечников»: Захарова прокомментировала конфликт Трампа со СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала конфликт президента США Дональда Трампа с американскими телеканалами.
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