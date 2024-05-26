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Закон, порядок, государство

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Военный оркестр штаба ВВО выступил с сольным концертом в Комсомольске-на-Амуре

Военный оркестр штаба ВВО выступил с сольным концертом в Комсомольске-на-Амуре

На сцене прозвучали всем известные и так полюбившиеся композиции, которые стали народными хитами на все времена, такие как «Есть только миг», «Позови меня тихо по имени», русский романс «Все, что было» и многие другие.

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