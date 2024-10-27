Маск: человеческая цивилизация выживет, если станет многопланетным видом

Человеческая цивилизация сможет выжить, если станет многопланетным видом. Об этом заявил миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на мероприятии в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа, передает РИА Новости.
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