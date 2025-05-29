29 мая - Международный день миротворцев ООН

Миротворческие контингенты Организации Объединенных Наций изначально предназначались для поддержания мира и предотвращения вооруженных конфликтов в разных уголках планеты, и во многих случаях им удается решать эти задачи.
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