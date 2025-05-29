Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

«Русская идея в свидетельствах русской философии»: Медиацентр парка «Зарядье» в субботу

«Русская идея в свидетельствах русской философии»: Медиацентр парка «Зарядье» в субботу

Что скрывает «русская идея»? Это мессианская утопия, давно потерявшая своя актуальность, или пророчество о великой миссии? Истоки русской идеи можно искать в событии Крещения Руси, в «Слове о законе и благодати» Митрополита Илариона, споре осифлян и нестежателей.

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