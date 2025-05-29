«Русская идея в свидетельствах русской философии»: Медиацентр парка «Зарядье» в субботу

Что скрывает «русская идея»? Это мессианская утопия, давно потерявшая своя актуальность, или пророчество о великой миссии? Истоки русской идеи можно искать в событии Крещения Руси, в «Слове о законе и благодати» Митрополита Илариона, споре осифлян и нестежателей.