Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Стало традицией»: Зеленский позорно прячется в Европе во время российских атак — появился подробный план его убежищ

«Стало традицией»: Зеленский позорно прячется в Европе во время российских атак — появился подробный план его убежищ

Эксперты назвали страны, в которых прячется Зеленский во время атак Иллюстрация: "Блокнот" Каждый раз, когда Украина под массированным огнем, «просроченный» уезжает в другие страны под разными предлогами.

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