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«Аль-Хилаль» – как «Реал» в Европе. Лига будет на уровне АПЛ». Митрович о Саудовской Аравии

«Аль-Хилаль» – как «Реал» в Европе. Лига будет на уровне АПЛ». Митрович о Саудовской Аравии

Нападающий сборной Сербии присоединился к «Аль-Хилалю» этим летом.  – Доволен ли ты Саудовской Аравией или скучаешь по Премьер-лиге? – Когда я получил предложение от «Аль-Хилаля», я поговорил об этом со своей семьей.

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