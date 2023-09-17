«Аль-Хилаль» – как «Реал» в Европе. Лига будет на уровне АПЛ». Митрович о Саудовской Аравии

Нападающий сборной Сербии присоединился к «Аль-Хилалю» этим летом. – Доволен ли ты Саудовской Аравией или скучаешь по Премьер-лиге? – Когда я получил предложение от «Аль-Хилаля», я поговорил об этом со своей семьей.