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Овечкин о том, с чем ассоциируется Нью-Йорк: «С хоккеем. А с чем еще? На Рождество смотрим с детьми «Один дома 2», это семейная традиция»

Нападающий « Вашингтона » Александр Овечкин на шоу FONtour рассказал, с чем у него ассоциируется Нью-Йорк.

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