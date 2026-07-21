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Месси – партнерам перед матчем с Испанией: «Самое главное – сохранять спокойствие. Давайте забудем обо всем. Просто сосредоточимся на игре»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обращался к партнерам по команде с мотивационными фразами перед началом финала ЧМ-2026 .

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