Фильм об Александре Пушкине вошел в тройку самых кассовых кинокартин 2025 года

Сборы фильма Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 1,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС (единой информационной системы о показах фильмов в кинозалах), на которые ссылается EADaily.
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