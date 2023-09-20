Россиянин подал иск в суд с требованием демонтировать памятник Солженицыну во Владивостоке
Не скрою, что данная новость меня порадовала. Но обо всем по порядку.
Начну с того, что напомню вам, уважаемые читатели, что памятник писателю-антисоветчику Александру Солженицыну был установлен на Корабельной набережной города Владивостока ещё 5 сентября 2015 года.
Комментарии
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Главное начать, а дальше глядишь и остальные памятники этого урода с табличками скинут в мусор где их место и должно быть.
Жаль только что народные деньги на это потратили...
Поддерживаю иск о сносе памятника СоЛЖЕницыну!!
еще бы и ельцина отовсюду снести к чертям и алкаш-центр закрыть
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