Россиянин подал иск в суд с требованием демонтировать памятник Солженицыну во Владивостоке

Не скрою, что данная новость меня порадовала. Но обо всем по порядку. Начну с того, что напомню вам, уважаемые читатели, что памятник писателю-антисоветчику Александру Солженицыну был установлен на Корабельной набережной города Владивостока ещё 5 сентября 2015 года.