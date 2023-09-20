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Россиянин подал иск в суд с требованием демонтировать памятник Солженицыну во Владивостоке

Россиянин подал иск в суд с требованием демонтировать памятник Солженицыну во Владивостоке

Не скрою, что данная новость меня порадовала. Но обо всем по порядку. Начну с того, что напомню вам, уважаемые читатели, что памятник писателю-антисоветчику Александру Солженицыну был установлен на Корабельной набережной города Владивостока ещё 5 сентября 2015 года.

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Комментарии
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Alex Nемо
Главное начать, а дальше глядишь и остальные памятники этого урода с табличками скинут в мусор где их место и должно быть.  Жаль только что народные деньги на это потратили...
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16 час.
лл
лина любимцева
Поддерживаю иск  о сносе памятника СоЛЖЕницыну!!
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14 час.
ИГ
Ирина Голота
еще бы и ельцина отовсюду снести к чертям и алкаш-центр закрыть
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12 час.

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