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Определены регионы с самыми агрессивными водителями

Агрессивная езда больше всего свойственна автомобилистам в Татарстане, Новосибирской и Нижегородской области, выяснилось в ходе совместного исследования «Ренессанс Страхования» и сервиса «Автокод», результаты которого приводит «Газета.

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