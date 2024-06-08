В Иркутске снизилась заболеваемость туберкулезом

В Иркутске состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению распространения социально значимых заболеваний, на котором обсуждались актуальные вопросы борьбы с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.
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