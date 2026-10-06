Лед для изучения частиц-призраков: за что вручена Нобелевская премия по физике

REUTERS/Marc Jacquart, IceCube В Стокгольме сегодня объявили лауреата Нобелевской премии по физике.
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