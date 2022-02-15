Путёвка в Сидней - у России! Наша команда впервые за 12 лет примет участие в борьбе за медали чемпионата мира 

БАСКЕТБОЛ. ЧМ-2022. Женщины. Квалификация Сборная России в решающем матче квалификационного турнира чемпионата мира-2022 среди женских команд разгромила команду Пуэрто-Рико с разницей «+34» (102:68).
Популярные статьи
- КАНЧЕЛЬСКИС: РПЛ – беда. Хоть по телевизору «Дом-2», как я называю «Матч ТВ», рассказывает сказки. А «Спартаку» до чемпионства еще лет 20 ковыряться
- Дыхание евровесны: ПСЖ рубится с «Реалом», «Зенит» принимает «Бетис»
- «Лацио» сделал улучшенное предложение бразильскому защитнику Луису Фелипе, которым интересуется «Зенит»