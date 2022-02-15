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Путёвка в Сидней - у России! Наша команда впервые за 12 лет примет участие в борьбе за медали чемпионата мира 

Путёвка в Сидней - у России! Наша команда впервые за 12 лет примет участие в борьбе за медали чемпионата мира 

БАСКЕТБОЛ. ЧМ-2022. Женщины. Квалификация Сборная России в решающем матче квалификационного турнира чемпионата мира-2022 среди женских команд разгромила команду Пуэрто-Рико с разницей «+34» (102:68).

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