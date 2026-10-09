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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Калгари» проиграл 4 матча подряд со старта сезона и идет на последнем месте в НХЛ. Разница шайб – 6:23

« Калгари » проиграл « Колорадо » (3:7) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.  «Флэймс» продлили серию поражений с начала сезона до 4 игр.

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