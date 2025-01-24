Названы шесть продуктов, которые ни в коем случае нельзя есть перед сном

Ужин играет важную роль в нашей жизни. Он влияет как на здоровый сон, так и на обмен веществ. Специалисты рекомендуют обедать за три часа до сна, чтобы дать организму возможность переварить пищу и избежать ночных приступов голода.
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