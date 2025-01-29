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Смоленская Газета

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Дополнение в законодательстве о пожарной безопасности

Дополнение в законодательстве о пожарной безопасности

Постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года № 1885 «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 85 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», дополнен следующим содержанием: «в комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели.

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