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Газизов об СССР: «С трепетом вспоминаю – ты жил с мыслью, что родился в величайшей стране. Были мощь и патриотизм. У кого имелись мозги и правильная жилка, жили хорошо»

Бывший генеральный директор «Спартака» родился 18 июля 1968 года. – Много споров про Советский Союз. Кто-то называет его «совком» и ненавидит.

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