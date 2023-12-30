МИД: Москва открыта к диалогу об обмене замороженными активами, если Запад готов

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что если Запад готов к диалогу с Россией о взаимном обмене замороженными активами, то Москва открыта к такому разговору.
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