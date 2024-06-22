РИА Новости: морпехи ВСУ пристыдили Зеленского за то, что их оставили в плену

Украинские военнослужащие, попавшие в плен к ВС РФ более двух лет назад, обратились к главе государства Владимиру Зеленскому, попросив обменять их и посетовав на безразличное отношение к ним со стороны властей Украины.
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