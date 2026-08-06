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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хмарин – лучший игрок матча «Краснодар» – «Ахмат» с оценкой 7.9 по Индексу ГОЛа

Артем Хмарин и Магомед Оздоев получили самые высокие оценки по Индексу ГОЛа в матче « Краснодара » против « Ахмата » в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1, 5:4 пен.

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