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В Москве создали оперштаб из-за пожара на подстанции

В Москве создали оперштаб из-за пожара на подстанции

Городские службы восстанавливают электро- и теплоснабжение на северо-востоке столицы, где произошло ЧПВ Москве создан оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения на северо-востоке города, где утром был пожар на подстанции, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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