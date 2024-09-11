Политолог Зборжил: подорожание топлива в Европе никак не навредит России

Нанесет ли рост цен и меньшее потребление ископаемого топлива в Центральной Европе серьезный ущерб Владимиру Путину, как о том в выходные заявил министр Мартин Дворжак? Политолог Зденек Зборжил крайне сомневается.
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