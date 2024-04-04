Frontiers: щекотка способна вызывать сексуальное возбуждение

Ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга в Германии обнаружили, что существует механизм, благодаря которому люди могут испытывать сексуальное возбуждение от щекотки В ходе исследования ученые проанализировали данные о сексуальной активности 719 здоровых добровольцев с книсмолагнией (способностью испытывать возбуждение от щекотки).