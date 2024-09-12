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БИБИРЕВО наш дом

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Свежие комментарии

Специалисты в храме на Бутырской проводят реставрацию и реконструкцию

Сейчас на северо-востоке столицы ведется строительство шести православных храмов. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе по адресу: улица Бутырская, 56а проходит реставрацию-реконструкцию.

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