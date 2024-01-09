Shaman два дня подряд будет петь в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 9 января, ФедералПресс. В Новосибирске в январе два дня подряд будет выступать Shaman. Его концерты сначала были запланированы на декабрь 2023 года, однако из-за технических причин перенесены на месяц.
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