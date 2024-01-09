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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Shaman два дня подряд будет петь в Новосибирске

Shaman два дня подряд будет петь в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 9 января, ФедералПресс. В Новосибирске в январе два дня подряд будет выступать Shaman. Его концерты сначала были запланированы на декабрь 2023 года, однако из-за технических причин перенесены на месяц.

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