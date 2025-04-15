Собянин: Масштабный проект «Лето в Москве» начнется 1 июня

Гостей и жителей столицы ожидают благотворительные, культурные и спортивные мероприятия Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал старт масштабного проекта «Лето в Москве», который начнется 1 июня, в своем телеграм-канале.
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