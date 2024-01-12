Захарова назвала удары по Йемену очередным пренебрежением международным правом

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала очередным пренебрежением международным правом удары, которые нанесли некоторое время назад по йеменской территории Соединенные Штаты и Великобритания.
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