Древний славянский праздник Ивана Купала отметили жители хутора Галушкинского 🔥🔥🔥 Мероприятие состоялось на местном на пруду.
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Древний славянский праздник Ивана Купала отметили жители хутора Галушкинского 🔥🔥🔥 Мероприятие состоялось на местном на пруду.